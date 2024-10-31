Adana'da pastaneye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda pastane çalışanlarından Ömer K. ( 25) ve Şehmus A. (32) ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir pastaneye kasklı iki kişinin bulunduğu motosikletten seyir halindeyken tabancayla ateş açıldı.

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