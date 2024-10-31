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        Adana'da pastaneye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastaneye yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:41
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        Adana'da pastaneye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastaneye yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir pastaneye kasklı iki kişinin bulunduğu motosikletten seyir halindeyken tabancayla ateş açıldı.

        Saldırıda pastane çalışanlarından Ömer K. ( 25) ve Şehmus A. (32) ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri, saldırıya gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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