Adana'da dünürünü öldüren zanlı Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda gözaltına alındı

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda bir kamyonetin durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada aracın kasasında gizlenen cinayet zanlısı Nazmi Ç'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.