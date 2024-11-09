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        Karaciğer hastası üniversite öğrencisine, ablası umut oldu

        NURŞİN MAĞIN - Osmaniye'de üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Zehra Derin, ablasından yapılan nakille, genetik rahatsızlığına bağlı ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:30
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        Karaciğer hastası üniversite öğrencisine, ablası umut oldu
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        NURŞİN MAĞIN - Osmaniye'de üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Zehra Derin, ablasından yapılan nakille, genetik rahatsızlığına bağlı ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinden kurtuldu.

        Hülya ve Hacı Derin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Zehra'ya, 8 yaşında ihtiyaç fazlası bakırın vücuttan atılamaması nedeniyle görülen Wilson hastalığı teşhisi konuldu.

        Genetik rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen eğitimini bırakmayan Zehra Derin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü'nü kazandı.

        Üniversiteden arkadaşının "gözlerinde sarılık olduğunu ve farklı göründüğünü" belirtmesi üzerine ekim ayında gittiği doktorda Derin'e karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

        Ailesi tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliğinin ileri seviyede olduğu tespit edilen genç kıza, acil nakil yapılması gerektiği belirtildi.

        Hastanedeki tetkikler sonucu Zehra Derin'e, 24 yaşındaki ablası Neslihan'ın karaciğer dokusunun uygun olduğu tespit edildi.

        Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibinin yaptığı operasyonla Derin'e, ablasından alınan karaciğer dokusu başarılı şekilde nakledildi.

        - "İnsanlara umut olmak istiyorum"

        Bağışın ardından hastaneden taburcu edilmeyi bekleyen Zehra Derin, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Kardeşlerinin sağlık sorunları nedeniyle ablasından nakil yapıldığını anlatan Zehra, "Karaciğerimi ablamdan aldığım için çok mutluyum. Ablam olmasaydı, olmazdı. Şu an çok iyiyim. Diğer insanlar da ölünce organlarını bağışlasın, çünkü ben öyle yapacağım. İnsanlara umut olmak istiyorum." diye konuştu.

        Abla Neslihan Derin de kardeşiyle karaciğer dokusunun uyuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Kardeşinin hastalığı nedeniyle çok sıkıntı yaşadığını belirten Derin, "Kardeşime organımı bağışladım, bunun için çok mutluyum. Buradan herkese söylüyorum, bir şey olursa organlarınızı bağışlayın. Bir insanın hayatına dokunmak, hayat kurtarmak çok önemli." dedi.

        - "Şu an sağlığı son derece iyi durumda"

        Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise Zehra ve Neslihan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Hastanın sarılık, karın ağrısı ve bilinç bulanıklığıyla hastaneye başvurduğunu anlatan Çetinkünar, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız tetkiklerde Wilson hastalığının, vücuttaki bakır metabolizmasıyla ilgili bir sorun nedeniyle karaciğer hastalığına yol açabildiğini tespit ettik. Zehra'nın bu hastalık nedeniyle son dönem karaciğer yetmezliğine girdiğini belirledik. Bu durumda kadavra arayışına girdik ve kadavra bekleme listesine almayı planladık. Ancak hastanın üç kardeşinden en büyüğü, canlı donör olmayı kabul ederek karaciğerinin sağ lobunu kardeşine bağışladı. Yaklaşık 12 gün önce Zehra'ya bu canlı donör aracılığıyla başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an sağlığı son derece iyi durumda. Karaciğer enzimleri, yani karaciğerin fonksiyonları oldukça olumlu seyrediyor ve taburculuk aşamasına geldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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