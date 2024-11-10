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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:59
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün bıraktığı mirasa sadakatle sahip çıkacaklarını ifade eden Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aziz milletimizi esenliğe ulaştırma yolunda zorluklara, kıtlıklara ve baskılara boyun eğmeden, eğilmeden, bükülmeden yürüyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinde ilham kaynağımızdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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