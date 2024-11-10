MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

"Aziz milletimizi esenliğe ulaştırma yolunda zorluklara, kıtlıklara ve baskılara boyun eğmeden, eğilmeden, bükülmeden yürüyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinde ilham kaynağımızdır."

Atatürk'ün bıraktığı mirasa sadakatle sahip çıkacaklarını ifade eden Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.