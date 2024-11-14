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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı

        Adana'da bir kişinin cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:11
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        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı
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        Adana'da bir kişinin cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir durakta bulunan bankta oturarak otobüs bekleyen E.Y'nin (63) yanına bir kişi oturdu. Bu şüpheli, cep telefonuyla görüşme yapan E.Y'nin cihazını elinden alıp kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

        Kapkaç zanlısı M.A. (29) evine yapılan baskınla gözaltına alındı, cep telefonuna ise ulaşılamadı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin olay yerinden kaçışı ve çaldığı cep telefonunu incelemesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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