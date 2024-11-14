Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı

Kapkaç zanlısı M.A. (29) evine yapılan baskınla gözaltına alındı, cep telefonuna ise ulaşılamadı.

Ekipler, olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir durakta bulunan bankta oturarak otobüs bekleyen E.Y'nin (63) yanına bir kişi oturdu. Bu şüpheli, cep telefonuyla görüşme yapan E.Y'nin cihazını elinden alıp kaçtı.

Adana'da bir kişinin cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

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