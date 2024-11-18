Adana'da inşaattaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karahan Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada dengesini kaybeden kişi burada açılan kuyuya düştü.

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