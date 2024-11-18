Adana'da inşaattaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaattaki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaattaki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karahan Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada dengesini kaybeden kişi burada açılan kuyuya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri merdivenle kuyuya inerek yaralıyı çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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