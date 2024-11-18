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        Adana'da inşaattaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaattaki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:02
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        Adana'da inşaattaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaattaki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karahan Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada dengesini kaybeden kişi burada açılan kuyuya düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri merdivenle kuyuya inerek yaralıyı çıkardı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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