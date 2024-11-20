Adana'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini anımsatan Alan, başvuruların 21 ve 22 Kasım'da alınacağını kaydetti.

Orta hasarlı olup güçlendirme başvurusu yapılmayan binaların yıkımının ise sürdüğünü belirten Alan, "Bugün itibarıyla yıkılması gereken orta hasarlı binaların yüzde 20'si tamamlandı. Devletimizin desteğiyle şehrimizin yapı stokunu yeniliyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 3 bin 297 binanın yıkımının tamamlandığını söyledi.

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