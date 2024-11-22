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        Adana'da "Narko Alan Uygulaması"nda 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması"nda üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:50
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        Adana'da "Narko Alan Uygulaması"nda 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması"nda üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik sokak, park, bahçe, metruk bina ve köprü altlarında "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 3 kişinin üzerinde 8,72 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ekipler, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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