Adana'da "Narko Alan Uygulaması"nda 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması"nda üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması"nda üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik sokak, park, bahçe, metruk bina ve köprü altlarında "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirdi.
Denetimlerde 3 kişinin üzerinde 8,72 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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