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        Adana'da iki tırda 23 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:46
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        Adana'da iki tırda 23 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün bulunduğu belirlenen iki tırı takibe aldı.

        Ekipler, söz konusu tırları Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak arama yaptı.

        Tırlarda 23 ton kaçak tütün bulan ekipler, iki sürücüyü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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