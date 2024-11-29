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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:19
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu H.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını ve "infak" adı altında örgüte gelir temin ettiğini kaydederek, H.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık H.S, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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