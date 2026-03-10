Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, mahkeme tarafından 15 yıl 9 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, mahkeme tarafından 15 yıl 9 ay hapis ve 300 bin lira adli para cezası verildi.


        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince, Şehit Duran Mahallesi'ndeki sokakta gece saatlerinde defter arasına sakladığı 18,07 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Üst geçit isteyen mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi
        Üst geçit isteyen mahalleli eylem yapıp belediyeye tepki gösterdi
        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşl...
        Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşl...
        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Trafikte tartıştıkları kişinin aracına sopa ve sandalyelerle saldırdılar
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verild...
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi
        Tartıştıkları kişinin otomobiline sopa ve sandalyelerle zarar verdiler
        Tartıştıkları kişinin otomobiline sopa ve sandalyelerle zarar verdiler