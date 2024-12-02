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        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

        Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:19
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        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
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        Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 40. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık K.Y. (23) ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.Y. otomobiliyle seyir halindeyken başka bir aracı sollamak amacıyla sol şeride geçtiğini, bu sırada sağındaki aracın kendisini aniden sıkıştırdığını öne sürdü.

        Bu durum üzerine aracının sol tekerinin refüje geldiğini öne süren K.Y, şöyle devam etti:

        "Birden aracımın sol arka tekeri patladı. Ben de otomobilin hakimiyetini sağlamaya çalışıyordum, yola dikkatimi veremedim. Refüjün hemen önünde yolda bulunan bir kişiye çarptım. Bu kişiyi çarpma esnasında gördüm. Kaza anındaki hızımı hatırlamıyorum. En fazla 70 kilometre olduğunu düşünüyorum. Zaten kaza diğer aracın beni sıkıştırması nedeniyle meydana geldi. Kaza sırasında alkollü değildim. Kazadan sonra olay yerinden ayrılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Müşteki avukatı ise sanık K.Y'nin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, "Kazada hayatını kaybeden Sevgi Akbaş aracın çarpmasıyla 25 metre savrulmuştur. Hastaneye gitmeden olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Sanık, olayda kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını, bu nedenle kazanın meydana geldiğini anlatsa da bahsetmiş olduğu aracın rengini, herhangi bir özelliğini bilmiyor. Suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı ortadadır." ifadesini kullandı.

        Sanık avukatı da müvekkili K.Y'nin kanser olduğunu, bu konudaki gerekli belgeleri yargılama dosyasına sunduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre, bu aşamada delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, ayrıca sağlık raporunu dikkate alarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı ile sanık K.Y'nin tahliyesine, ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığından istenen sanığın kusur durumuna ilişkin raporunun beklenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 10 Ağustos'ta yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş, K.Y'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü K.Y. 13 Ağustos'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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