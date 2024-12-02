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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:43
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, özel birey her vatandaşın sorunlarını çözmeye, onlara daha fazla hizmet üretmeye odaklı bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti.

        Partisinin hassasiyet gerektiren sosyal dilime çok önem verdiğini ifade eden Kanlı, mesajında şunları kaydetti:

        "Bunu sadece söylemde değil icraatlarımızda da somut olarak yansıtıyoruz. Bir taraftan siyaset kurumu olarak düşüncelerimizi ve projelerimizi kamuoyu ile paylaşırken aynı zamanda bağlı yerel yönetim birimlerimizi de teşvik ediyor, onları yönlendiriyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de talimatları ve bizzat katılımlarıyla partimizin genel merkezinde düzenlenen Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı'nda da ifade edildiği üzere felsefemiz, engelli bireylerimize rahat nefes aldıracak imkanları oluşturmaktır. Parolamız, lider ülke engelsiz Türkiye."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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