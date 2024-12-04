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        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 08:44 Güncelleme: 04.12.2024 - 08:58
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        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bir araca ve iki depoya düzenlenen operasyonda 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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