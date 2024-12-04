Aladağ'da imamlar 10 bin fidan dikti
Adana'nın Aladağ ilçesinde görev yapan imamlar 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde görev yapan imamlar 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte "10 bin fidan, 10 bin can" sloganıyla Sinanpaşa Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte bir araya gelen imamlar ve gönüllüler, mahalledeki boş alana çam ve ceviz fidanları dikerek "Aladağ Müftülüğü Hatıra Ormanı"nı oluşturdu.
Programa, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
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