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        Aladağ'da imamlar 10 bin fidan dikti

        Adana'nın Aladağ ilçesinde görev yapan imamlar 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:02
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        Aladağ'da imamlar 10 bin fidan dikti
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde görev yapan imamlar 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte "10 bin fidan, 10 bin can" sloganıyla Sinanpaşa Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte bir araya gelen imamlar ve gönüllüler, mahalledeki boş alana çam ve ceviz fidanları dikerek "Aladağ Müftülüğü Hatıra Ormanı"nı oluşturdu.

        Programa, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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