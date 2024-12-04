Aladağ'da imamlar 10 bin fidan dikti

Programa, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte bir araya gelen imamlar ve gönüllüler, mahalledeki boş alana çam ve ceviz fidanları dikerek "Aladağ Müftülüğü Hatıra Ormanı"nı oluşturdu.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte "10 bin fidan, 10 bin can" sloganıyla Sinanpaşa Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

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