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        Adana'da tartıştığı annesini darbettiği öne sürülen oğluna dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan oğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:17
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        Adana'da tartıştığı annesini darbettiği öne sürülen oğluna dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan oğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim'de annesi S.D'yi (69) evde tehdit ettiği, hakarette bulunduğu ve darbettiği iddiasıyla olaydan sonraki gün sonra tutuklanan oğlu R.D. (39) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü oğlu ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı, sanığın annesine tehdit ve hakarette bulunarak, karnına saplamaya çalıştığı "bağ makası" ile S.D'yi darbettiği belirtildi.

        İddianamede, sanığın annesini öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılarak, R.D'nin "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 13 yıl 9 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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