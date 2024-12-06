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        Hobi olarak başladığı teniste milli takım kadrosuna seçilen doktor, dünya şampiyonasında yarışacak

        ÖMER FANSA - Adana'da hobi olarak başladığı tenisteki başarısıyla milli takıma seçilen aile hekimi uzmanı Saime Üreten, Türkiye ayağı gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nda raket sallayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:22
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        Hobi olarak başladığı teniste milli takım kadrosuna seçilen doktor, dünya şampiyonasında yarışacak
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        ÖMER FANSA - Adana'da hobi olarak başladığı tenisteki başarısıyla milli takıma seçilen aile hekimi uzmanı Saime Üreten, Türkiye ayağı gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nda raket sallayacak.

        Asistan hekimlik yaparken arkadaş tavsiyesi üzerine 2010'da Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübünde (ATDSK) tenise başlayan 42 yaşındaki Saime, 8 yıl önce aile hekimi uzmanı olması nedeniyle tenise ara verdi. Bu süreçte düzenli yürüyüş yapıp zinde kalmaya çalışan Saime, 2018'de yeniden kortlara adım attı.

        Saime, mücadele ettiği organizasyonlarda çok sayıda kupa kazanmasının ardından Türkiye Tenis Federasyonunca kasımda Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı.

        Turnuvadaki başarısıyla 40 Yaş Master Tenis Milli Takımı'nın 4 üyesinden biri olmaya hak kazanan sporcu, Türkiye ayağı 9-22 Mart 2025'te Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nda performans sergileyecek.

        - "Hemen sevdiklerimi arayıp mutlu haberi paylaştım"

        Saime Üreten, AA muhabirine, tenise hobi olarak başladığını, öncesinde hiç tenis maçı bile izlemediğini söyledi.

        İlk kez martta İzmir'de katıldığı milli takım seçmelerinde elendiğini belirten Saime, şöyle konuştu:

        "İkinci seçmelere daha hazırlıklı gittim. Antrenörümle idmanlarımı buna göre yaptım. Yeniden deneyip hayalime ulaştım. Son maçım çok çekişmeli geçti. Sonuçta kazanıp milli takıma seçilen kişi oldum. İnanılmaz bir duyguydu. Hemen sevdiklerimi, beni destekleyen arkadaşlarımı, ailemi arayıp mutlu haberi paylaştım."

        Şampiyonada başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Saime, "Kulübüm bu konuda çok güzel destek veriyor, gerekli imkanı sunuyor. İmkanlar dahilinde güzel hazırlık yapmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda takım olarak güzel derece almak istiyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de 1969'dan bu yana çok sayıda milli sporcu yetiştirdiklerini anlattı.

        Saime Üreten'in Master Tenis Milli Takımı'na seçilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Keskin, "Sporcumuzun Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve kulübümüzü çok iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Ona başarılar diliyoruz." dedi.

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