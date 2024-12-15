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        Adana'da evlerden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı

        Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:28
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        Adana'da evlerden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı
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        Adana'da 3 evden ziynet eşyası çalan ve kasten yaralama olayına karışan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 evden ziynet eşyası çalınması ve bu ikametlerden birinde kasten yaralama olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

        Binaların ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

        Ekipler, kimliğini belirlediği İ.Ç'yi (28) düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Gaziantep'te de benzer suçla arandığı tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Polis, İ.Ç. ile hareket eden diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan zanlıların girdikleri bir apartmanda asansöre binme ve inme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, şüphelilerin binalara girerken gözlük kullandığı ve elleriyle yüzlerini gizledikleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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