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        Kozan'da aranan 8 şüpheli huzur ve güven uygulamasında yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:32
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        Kozan'da aranan 8 şüpheli huzur ve güven uygulamasında yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-16 Aralık'ta 32 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 51 fişek, 1,02 gram eroin, 3,52 gram sentetik uyuşturucu, 0,9 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Denetimlerde 45 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 17 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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