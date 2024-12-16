Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 31 Yusuf Barasi, Dk. 39 Aimbetov (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 17 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
ADANA
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