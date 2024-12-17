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        Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti

        Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da Akgül ailesinin hisselerinin Ergin Göleli'ye devredildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:54
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        Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti
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        Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da Akgül ailesinin hisselerinin Ergin Göleli'ye devredildiği duyuruldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Akgül ailesinin 19 yıldır Adanaspor'un bir parçası olduğu belirtildi.

        Akgül ailesinin kulübe hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugün itibarıyla Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz. Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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