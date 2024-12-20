Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple 32 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Araştırmaların ardından zanlıların yakalanması için Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.