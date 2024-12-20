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        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 gözaltı

        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:28
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        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 gözaltı
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        Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple 32 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Araştırmaların ardından zanlıların yakalanması için Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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