Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.
Girne Bulvarı yan yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, E.S'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ile yanındaki K.S. ve S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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