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        Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:02
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        Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

        Girne Bulvarı yan yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, E.S'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü ile yanındaki K.S. ve S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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