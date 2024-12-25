Adana'da bir kişi sürekli arızalandığını öne sürdüğü motosikletini ateşe verdi

Adana'da bir kişi, sürekli arızalandığını iddia ettiği motosikletini yenisiyle değiştirilmediği gerekçesiyle ateşe verdi.

Ceyhan ilçesinde ikamet eden Burak Açıkgöz (38), bir süre önce satın almasına rağmen sürekli arızalanan motosikleti, değiştirilmesini istemek için Atatürk Caddesi'nde satın aldığı yere gitti.

Açıkgöz, değişim talebi kabul edilmediği gerekçesiyle motosikletini firma önünde ateşe verdi.