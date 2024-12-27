Adana'da Öğretmen Akademileri'nde bağlama çeşitleri anlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, her branştan öğretmenin katılım sağlayabileceği akademilerin sanatı ve bilgiyi aynı minvalde buluşturarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin devam etmesine, ilgi ve yeteneklerini yeniden keşfetmelerine vesile olduğunu kaydetti.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müzik, edebiyat, şehir, kültür ve biyografi alanında açılan akademiler kapsamında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

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