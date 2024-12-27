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        Adana'da Öğretmen Akademileri'nde bağlama çeşitleri anlatıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Öğretmen Akademileri kapsamında Adana'da öğretmenlere bağlama çeşitleriyle ilgili bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:03
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        Adana'da Öğretmen Akademileri'nde bağlama çeşitleri anlatıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Öğretmen Akademileri kapsamında Adana'da öğretmenlere bağlama çeşitleriyle ilgili bilgi verildi.

        Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müzik, edebiyat, şehir, kültür ve biyografi alanında açılan akademiler kapsamında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Programda, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Peker, öğretmenlere bağlama çeşitleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Peker, sunumun ardından farklı bağlamalarla Türk Halk Müziği örnekleri seslendirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, her branştan öğretmenin katılım sağlayabileceği akademilerin sanatı ve bilgiyi aynı minvalde buluşturarak öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin devam etmesine, ilgi ve yeteneklerini yeniden keşfetmelerine vesile olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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