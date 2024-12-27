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        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:24
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        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kanlı, Yumurtalık ilçesinde düzenlenen toplantıda, bir yıllık sürede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Cumhur İttifakı olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kanlı, birlik beraberlik içinde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

        Kanlı, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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