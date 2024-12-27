MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Kanlı, Yumurtalık ilçesinde düzenlenen toplantıda, bir yıllık sürede yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Cumhur İttifakı olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kanlı, birlik beraberlik içinde faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Kanlı, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini kaydetti.
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