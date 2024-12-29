Adana'da 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari Şenol D'nin Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ekiplerin ikametteki incelemesinde ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 405 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
"Mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından da arandığı öğrenilen Şenol D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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