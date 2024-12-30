Adana'da seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BEL 51 plakalı kamyonun lastiği, D-400 kara yolunun Kösreli mevkisinde alev aldı.
Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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