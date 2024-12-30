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        Adana'da seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:25
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        Adana'da seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BEL 51 plakalı kamyonun lastiği, D-400 kara yolunun Kösreli mevkisinde alev aldı.

        Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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