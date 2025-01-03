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        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 02:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 02:40
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        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Barış M. (25) idaresindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara ardından park halindeki 34 FMT 950 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Barış M. ile yanındaki Hüseyin Ö. (32) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Barış M. buradaki tedavisinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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