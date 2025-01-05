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        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

        Adana'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda da Kenya'dan Christine Kioko birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:14
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        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu
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        Adana'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda da Kenya'dan Christine Kioko birinci oldu.

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında organize edilen yarı maraton, Fuzuli Caddesi'nde başladı.

        Atletler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı'nın verdiği işaretin ardından 21 kilometrelik güzergahta koştu.

        Merkez Park'ta biten yarışmanın erkekler klasmanında Hüseyin Can 1 saat 4 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kadınlarda ise Kenyalı Christine Kioko 1 saat 12 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

        Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk koşusu da yapıldı. Bazı vatandaşlar, halk koşusuna evcil hayvanlarıyla katıldı.

        Yarışta dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

        Yarı maratonda ilk 3 sırayı alan atletler şunlar:

        Erkekler:

        1. Hüseyin Can-1.04.53

        2. Ian Kimutai (Kenya)-1.05.16

        3. Ersin Tekal-1.06.10

        Kadınlar:

        1. Christine Kioko (Kenya)-1.12.00

        2. Ruth Jebet (Bahreyn)-1.12.38

        3. Bahar Yıldırım-1.12.46

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