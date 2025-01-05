Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

Organizasyon kapsamında 10 kilometrelik maraton ile halk koşusu da yapıldı. Bazı vatandaşlar, halk koşusuna evcil hayvanlarıyla katıldı.

Merkez Park'ta biten yarışmanın erkekler klasmanında Hüseyin Can 1 saat 4 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kadınlarda ise Kenyalı Christine Kioko 1 saat 12 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

Adana'da bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda da Kenya'dan Christine Kioko birinci oldu.

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