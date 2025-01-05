Adana'da vatandaşlar Ferdi Tayfur için helva dağıttı

Vatandaşlardan Salih Öztürk de mahallelerinde yetişen Ferdi Tayfur'a karşı vefa borçlarını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Mahalle muhtarı Ömer Atiz, gazetecilere, Ferdi Tayfur'un vefatından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan vatandaşlar, merhum için helva dağıttı.

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