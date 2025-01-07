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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:44
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla Suriye'deki savaş mağdurlarına gönderme bahanesiyle halktan para toplayıp çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına aktardıkları öne sürülen M.E.K. (27) ve A.İ. (33) ile daha önce örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen İ.Ö'yü (35) operasyonla yakaladı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesinde M.E.K. ve A.İ'nin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.K. ve İ.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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