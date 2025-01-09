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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:41
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, tüm ülkelerde demokrasinin çalışması, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve gelişmesi için gazetecilik mesleğinin icrasının vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.

        Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Kanlı, emekçi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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