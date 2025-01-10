Yüreğir Kaymakamı Aksu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksu, mesajında gazeteciliğin toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının fedakarca görev yaptığını kaydeden Aksu, "Vatandaşlarımızı doğru, tarafsız ve güvenilir haber anlayışı ile aydınlatan tüm basın emekçilerimizin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Aksu, halkın haber alma hakkını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan tüm gazetecilere teşekkür etti.