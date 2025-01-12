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        Adana'da sakatatların arasına gizlenen valizde 44 kilogram esrar bulundu

        Adana'da bir panelvandaki sakatatların arasına gizlenen valizde 44 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:18
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        Adana'da sakatatların arasına gizlenen valizde 44 kilogram esrar bulundu
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        Adana'da bir panelvandaki sakatatların arasına gizlenen valizde 44 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen panelvanı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

        Soğutucu sistem bulunan araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada sakatatların arasında valiz olduğu tespit edildi.

        Valizi inceleyen ekipler, 44 kilogram esrar ele geçirdi.

        Bunun üzerine aracın sürücüsü Haydar Talip C. (24) ile şüpheliler Orhan A. (30), Furkan A. (23) ve Deniz K. (33) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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