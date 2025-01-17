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        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:00
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        Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili ilçe girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar bulundu.

        Ekipler, otomobildeki M.B, B.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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