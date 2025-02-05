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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:51
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 Eylül 2024'te polis ekiplerince Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan N.A'nın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına poşete gizlenmiş 21,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları ile cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak N.A'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık N.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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