Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da fabrika kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde fabrika kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da fabrika kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde fabrika kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024'te Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.S, A.A. ve B.Ş. olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Pampal: Ege Denizi'ndeki depremler volkanik patlamanın habercisi
        Prof. Dr. Pampal: Ege Denizi'ndeki depremler volkanik patlamanın habercisi
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değer...
        Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değer...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dava açıldı
        Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu