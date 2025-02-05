Adana'da fabrika kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde fabrika kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde fabrika kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024'te Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.S, A.A. ve B.Ş. olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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