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        Adana'da kaçak 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:56
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        Adana'da kaçak 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi
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        Adana'da gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir otomobil ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda kaçak 7 bin 335 paket sigara ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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