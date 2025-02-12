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        Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır

        EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, Sevgililer Günü öncesi sektörde hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:54
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        Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
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        EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, Sevgililer Günü öncesi sektörde hareketlilik yaşanıyor.

        Verimli toprakları ve iklimiyle ön plana çıkan tarım merkezlerinden Adana'da, çiçek ve bitki yetiştiricileri, Sevgililer Günü için ürünlerini piyasaya sürüyor.

        Bazıları 12 ay, bazıları ise 3 ayda yetiştirilen rengarenk çiçek ve bitkiler, özel günlerinde sevgililere ulaştırılmak için hazırlanıyor.

        Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Fatih Çiçek, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Sevgililer Günü'nde çiçek talebinin arttığını söyledi.

        Bu doğrultuda kendilerinin de üretimlerini artırdığını belirten Çiçek, "10 yıl önce 180 bin orkide üretimi yaparken şu anda 1,5 milyon üretiyoruz. Türkiye'ye yıllık yaklaşık 6,5 milyon civarında Hollanda ve diğer ülkelerden orkide ithal ediliyor. Bunun önüne geçmek adına laboratuvarda fidemizi kendimiz yaparak bu talepleri karşılıyoruz." diye konuştu.

        Çiçek, orkide haricinde yılda 70 çeşit 20 milyon bitki ürettiklerini ifade etti.

        Ürettikleri ürünleri 10 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Çiçek, yurt içinde de kurumsal süper market zincirleri ve büyükşehirlerdeki bayileri üzerinden dağıtım yaptıklarını söyledi.

        Çiçek, yaklaşan Sevgililer Günü öncesi tüketicilerin farklı tercihlerde bulunduğunu belirterek, "Saksı süs bitkisinde en çok orkide tercih ediliyor. Kesme çiçekte de kırmızı gül birinci tercih. Bunun dışında kesme orkideler, papatya, lilyum gibi bitkiler aranjmanlarda kullanılarak buket yapılıyor. Çiçekçiler müşterilerin tercihine göre tüketiciye sunuyor." dedi.

        - Orkide 24 ayda satışa hazır hale geliyor

        Ahmet Fatih Çiçek, bir çiçeğin uzun bir sürecin ardından satışa hazır hale geldiğini ifade etti.

        Orkidenin satışa hazır hale gelmesinin, laboratuvardaki süreden itibaren 24 ayı bulduğunu anlatan Çiçek, "Laboratuvar sürecinden seraya gelmesi 1 yıl, seradan satışa hazır hale gelmesi de 1 yıl sürüyor. Tabii orkidenin üretiminin bu kadar zor ve uzun sürmesinden dolayı herkes bu alana çok fazla yatırım yapmıyor. Türkiye'de orkide üretimine ilk başlayan biziz. Yakın zamanda Yalova'da üretim tesisi kuruldu. Pahalı olmasının sebeplerinden biri de budur." değerlendirmesinde bulundu.

        Çiçek, yaklaşık 2 haftalık nakliye sürecinin adından Türkiye'ye getirilen ithal orkidelerin 2-3 haftada deforme olarak özelliğini kaybedebildiğini, kendi ürünlerinin ise 5-6 ay rahatlıkla kullanılabildiğini belirtti.

        - "Çiçek, aynı müzik gibi ruhun gıdası"

        Çiçek kültürünün artmasını istediklerini vurgulayan Ahmet Fatih Çiçek, şunları kaydetti:

        "Çiçek, aynı müzik gibi ruhun gıdası. Bilim adamlarının yaptığı araştırmada, çiçeğin ilgilenildiği zaman ruhsal olarak iyi geldiği belirtiliyor. Pandemi döneminde de bunu çok net yaşadık. İnsanlar evlere kapandığında ilgilerini çiçeklere verdi, evlerinde botanik bahçeler kurdular. İnsanların çiçeklere daha çok ilgi duymasını ve hayatlarında en çok sevdiklerine çiçek hediye ederek hem sevdiklerini hem de kendilerini mutlu etmelerini tavsiye ediyoruz."

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