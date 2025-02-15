Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan samanlık yangını söndürüldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Turunçlu Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Samanlık yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Aynı gece hem bakkal hem de kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptılar
        Aynı gece hem bakkal hem de kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptılar
        Kebabı ile ünlü Adana'ya 'tescilli toz şalgam'
        Kebabı ile ünlü Adana'ya 'tescilli toz şalgam'
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntüle...
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntüle...
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1
        Adana Demirspor - Antalyaspor: 1 - 1