Adana'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Turunçlu Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samanlık yangını Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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