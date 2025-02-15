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        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı

        Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:09
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        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı
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        Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 6 taklit saat ve merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir marketten 50 karton sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarının görüntülerinden, iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlıların Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğu tespit edildi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan zanlılardan birinin gözlem yaptığı sırada diğerinin kepengin altından kuyumcu dükkanına girmesi ve taklit saati çalarak kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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