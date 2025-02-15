Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi İmamoğlu Caddesi'ndeki iş yerinin önüne motosikletle gelen şüpheli, silahıyla ateş açtı.
Şüpheli, daha sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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