Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi İmamoğlu Caddesi'ndeki iş yerinin önüne motosikletle gelen şüpheli, silahıyla ateş açtı.

        Şüpheli, daha sonra motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Adana'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
        Adana'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
        Aynı gece hem bakkal hem de kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptılar
        Aynı gece hem bakkal hem de kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptılar
        Kebabı ile ünlü Adana'ya 'tescilli toz şalgam'
        Kebabı ile ünlü Adana'ya 'tescilli toz şalgam'
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntüle...
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı güvenlik kamerası görüntüle...
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Antalyaspor maçının ardından