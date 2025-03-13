Adana'da koruyucu aileler ve evlatları iftar programında buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen iftarda koruyucu aileler ve evlatları bir araya geldi.

Müdürlük tarafından Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonunun (DAİMFED) katkılarıyla bir otelde 17. Geleneksel İftar Programı düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, programda yaptığı konuşmada, bir işi yapmaktan ziyade sürdürebilmenin önemli olduğunu belirterek, DAİMFED ailesini 17. iftar programını düzenledikleri için tebrik etti.

Koruyucu ailelerin çok hayırlı bir iş yaptıkları ifade eden Vali Köşger, "Bu çocuklara sahip çıkmanız, memleketin zenginliği olan bu insanları memlekete kazandırmanız anlamında çok büyük bir mana ifade ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Yavrularımızın istikbali, ülkemizin istikbali gibi parlak olsun. Sizlerle birlikte ülkemiz, şehrimiz daha güzel günler görsün. Çocuklarımıza da sizlere de bundan sonraki hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de programın 17'ncisinin düzenlenmesini önemini dile getirerek, "Bu çocuklar 17 yıl önce 2 yaşındaysa 19 yaşına geldi. 10 yaşındaysa 27 yaşına geliyor. Bunlar bizim çocuklarımız, ülkemizin çocukları. Sizin, bizlerin ve DAİMFED'in kanatları altında çok mutlular. Onları çok değerli fertler olarak ülkemize kazandıran, emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve diğer davetliler de katıldı.