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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da iftar programına katıldı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da Yüreğir Ziraat Odasını ziyaret etti, partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:23
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da iftar programına katıldı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da Yüreğir Ziraat Odasını ziyaret etti, partisinin düzenlediği iftar programına katıldı.

        Babacan, kentteki programı kapsamında Yüreğir Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

        Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan ve çiftçilerle görüşen Babacan, şubat ayındaki zirai dondan etkilenen üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Babacan, daha sonra partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Babacan, bölgedeki çiftçilerin zirai don nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Babacan, "Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması, zarara uğrayan üreticilerin belirlenmesi, bu zararların da hızlı şekilde tazmin edilmesi gerekir." dedi.

        Babacan, gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için çiftçilere doğrudan destek verilip üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savundu.

        Vatandaşların sorunlarını çözmek için var olduklarını dile getiren Babacan, "Birlikte hareket ettiğimizde ve dayanışma içinde olduğumuzda her türlü zorluğu aşarız. Göreceksiniz birlikte, hep beraber başaracağız. Her karanlığın sonunda aydınlık vardır. Milletimizi aydınlık yarınlara kavuşturacağız." diye konuştu.

        İftar programına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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