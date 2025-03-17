Adana'da annesine ait otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde park halindeki Şenay Ö'ye (46) ait 01 TT 852 plakalı otomobilin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

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