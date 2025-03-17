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        Adana'da annesine ait otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesine ait otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 01:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:09
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        Adana'da annesine ait otomobili kundakladığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesine ait otomobili kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde park halindeki Şenay Ö'ye (46) ait 01 TT 852 plakalı otomobilin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

        Ekipler, aracı kundakladığı iddia edilen Şenay Ö'nün oğlu Ahmet Tan Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlı Ahmet Tan Ö, ekiplerce gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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