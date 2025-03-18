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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi

        Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:59 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:06
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi
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        Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına tepki gösterildi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, teravih namazının ardından Sabancı Merkez Camisi önünde bir araya geldi.

        Burada oluşturulan konvoy, harekete geçerek ABD'nin merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda bulunan Adana Konsolosluğu binasının yanında toplandı.

        Katılımcılar burada, ellerinde bayraklarla İsrail'in Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatmasını protesto etti.

        Grup adına konuşan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Erarslan, protestoların daha güçlü ve yüksek katılımla devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Müslümanların bir imtihanda olduklarını anlatan Erarslan, "Elimizden geldiğince basın açıklamaları yapacağız, çünkü Hamas buna ihtiyaç duyuyor. Boykota devam edeceğiz, meydanları dolduracağız. Sosyal medyayı da kullanacağız. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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