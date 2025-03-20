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        Adana'nın Pozantı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 06:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 06:56
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Pozantı ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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