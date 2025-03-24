Adana'da bir çocuk oyun parkına at üstünde gitti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, bindiği atla oyun parkında vakit geçirdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, bindiği atla oyun parkında vakit geçirdi.
İsmi öğrenilemeyen çocuk, at üstünde Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi Parkı'na gitti.
Atla buradaki oyun aletlerine çıkan çocuk, bir süre vakit geçirdi.
Çocuğun atla parkta gezmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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