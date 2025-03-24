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        Adana'da bir çocuk oyun parkına at üstünde gitti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, bindiği atla oyun parkında vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:47
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        Adana'da bir çocuk oyun parkına at üstünde gitti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuk, bindiği atla oyun parkında vakit geçirdi.

        İsmi öğrenilemeyen çocuk, at üstünde Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi Parkı'na gitti.

        Atla buradaki oyun aletlerine çıkan çocuk, bir süre vakit geçirdi.

        Çocuğun atla parkta gezmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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