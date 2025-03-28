Adana'da iki kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişiyi cep telefonlarını gasbedip iş yerinde alıkoydukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 3 sanıktan 2'si 17 yıl 6'şar ay, diğeri 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklardan D.T. ile taraf avukatları katıldı, U.Ç. ve M.A.A. ise mahkemeye gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında olay günü sanıklardan U.Ç'nin daha önce tanıştığı B.Y. ve Ö.G. ile İsmet İnönü Parkı'nda buluştuğunu, ardından çay içmek için iş yerine davet ettiğini bildirdi.

İş yerinde alıkonulan B.Y. ve Ö.G'nin sanıklar D.T, U.Ç. ve M.A.A. tarafından darbedilip cep telefonlarının gasbedildiğini belirten savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların müştekilere yönelik eylemleri sebebiyle ikişer kez "silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırmaları yönünde görüş sundu.