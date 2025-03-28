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        Adana'da iki kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişiyi cep telefonlarını gasbedip iş yerinde alıkoydukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 3 sanıktan 2'si 17 yıl 6'şar ay, diğeri 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:54
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        Adana'da iki kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişiyi cep telefonlarını gasbedip iş yerinde alıkoydukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 3 sanıktan 2'si 17 yıl 6'şar ay, diğeri 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklardan D.T. ile taraf avukatları katıldı, U.Ç. ve M.A.A. ise mahkemeye gelmedi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında olay günü sanıklardan U.Ç'nin daha önce tanıştığı B.Y. ve Ö.G. ile İsmet İnönü Parkı'nda buluştuğunu, ardından çay içmek için iş yerine davet ettiğini bildirdi.

        İş yerinde alıkonulan B.Y. ve Ö.G'nin sanıklar D.T, U.Ç. ve M.A.A. tarafından darbedilip cep telefonlarının gasbedildiğini belirten savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların müştekilere yönelik eylemleri sebebiyle ikişer kez "silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırmaları yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık D.T. suçlamaları kabul etmeyerek, "Kimsenin telefonunu gasbetmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanıklardan U.Ç'yi 26 yıl 3 ay, D.T. ve M.A.A'yı ise olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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